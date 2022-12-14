С 14 по 19 января президент РК посетит ОАЭ и Швейцарию

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В конце этой недели президент РК Юн Сок Ёль отправится в очередную зарубежную поездку. С 14 по 17 января он совершит государственный визит в Объединённые Арабские Эмираты. В программе визита – встреча с президентом страны Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, посещение южнокорейского воинского подразделения «Акх» и АЭС «Барака», построенной южнокорейским консорциумом. Юн Сок Ёль станет первым южнокорейским лидером, который посетит ОАЭ с государственным визитом с момента установления двусторонних дипломатических отношений в 1980 году. 17 января президент РК отправится в Швейцарию. В Цюрихе он встретится с соотечественниками и посетит Швейцарский федеральный технологический институт, где встретится с учёными и обсудит с ними вопросы сотрудничества в области науки и техники. 18 января южнокорейский лидер отправится в Давос, где выступит со специальной речью на Всемирном экономическом форуме. В ходе встреч с руководителями крупных мировых компаний он будет стремится продвигать заявку РК на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане.