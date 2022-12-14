Рост занятости населения РК в 2022 году – максимальный за 22 года

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По данным Национального статистического управления РК, в конце прошлого года численность занятого населения страны составила 28 млн 80 тыс. человек, что на 816 тыс. человек больше, чем годом ранее. Рост занятости оказался в прошлом году максимальным с 2000 года. Новые рабочие места были созданы, главным образом, в здравоохранении и социальном обеспечении, производственном секторе, гостиничном и ресторанном бизнесе. Одновременно сократилось число рабочих мест в оптовой и розничной торговле, финансовом и страховом секторах. Уровень занятости среди лиц старше 15 лет составил 62,1%, что на 1,6% больше, чем годом ранее. Это рекордно высокий уровень с 1963 года, когда начался сбор данных о занятости. Численность безработных уменьшилась на 19,7%, составив 833 тыс. человек. Уровень безработицы - 2,9% трудоспособного населения, что на 0,8% меньше, чем в 2021 году. Министерство планирования и финансов прогнозирует, что в 2023 году занятость увеличится не более чем на 100 тыс. человек из-за экономического спада и сокращения численности населения. Ожидается, что уровень занятости останется неизменным по сравнению с прошлым годом, в то время как уровень безработицы немного возрастёт.