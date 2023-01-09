Юн Сок Ёль: Научные технологии – будущее страны

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Наступила эпоха, в которой научные технологии и цифровая конкурентоспособность – это основа существования страны и её будущее. Именно поэтому правительство будет оказывать полную поддержку науке и внедрению инноваций. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в ходе встречи с представителями научных кругов, состоявшейся 10 января в Государственном научном музее в Квачхоне провинции Кёнгидо. Глава государства обратился к учёным с просьбой объединить усилия для того, чтобы РК смогла сделать очередной рывок, став мировой державой в сфере научных технологий, образцовым «цифровым» государством. Юн Сок Ёль обратил внимание на возрастающую конкуренцию в достижении технологического превосходства на мировой арене. В связи с этим он отметил необходимость развития передовых отраслей, таких как искусственный интеллект, полупроводники следующего поколения, аэрокосмическая промышленность, атомная энергетика, квантовые вычисления. Для достижения поставленных целей планируется создать космическое агентство, повсеместно внедрять цифровые технологии, вести подготовку квалифицированных кадров и оказывать инновационную поддержку регионам на основе научных технологий,- добавил глава государства.