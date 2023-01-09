Прекращение Китаем выдачи виз окажет ограниченное влияние на РК

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Прекращение Китаем выдачи краткосрочных виз гражданам РК окажет ограниченное влияние на южнокорейскую экономику. Прежде всего, поездки граждан РК в Китай и раньше были редкими из-за двухнедельного карантина по прибытии в страну. В большинстве случаев южнокорейские компании решают деловые вопросы через китайских сотрудников. Samsung Electronics и другие крупные компании, располагающие производственными мощностями на территории Китая, внимательно следят за развитием ситуации. Их сотрудники получают долгосрочные визы по приглашению китайских партнёров. По мнению вице-председателя Корейской ассоциации внешней торговли Чон Ман Ги, стабилизация эпидемической ситуации в Китае возможна в течение двух-трёх месяцев после празднования Нового года по лунному календарю, который выпадает на 22 января. На этот период, как ожидается, выпадет пик заболеваемости.