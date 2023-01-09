Глава МИД РК встретился с помощником госсекретаря США

Photo : YONHAP News

10 января министр иностранных дел РК Пак Чин и помощник госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандес обсудили вопросы экономического сотрудничества между двумя странами. Они подчеркнули важность укрепления всеобъемлющего стратегического альянса между странами, сотрудничества в сферах безопасности, экономики и технологий. Глава южнокорейского МИД подробно рассказал о стратегии Сеула в Индо-Тихоокеанском регионе. Он предложил внести совместный вклад в укрепление экономической безопасности в мировом масштабе, в том числе, за счёт стабилизации цепочки поставок. Стороны обсудили также влияние американского Акта об инфляции на южнокорейских производителей электромобилей. Пак Чин выразил надежду на то, что пожелания южнокорейской стороны будут отражены в акте министерства финансов США об основных минералах и деталях для изготовления батарей, который будет представлен в марте этого года.