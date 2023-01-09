РК - на втором месте в индексе паспортов

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Паспорт РК занял второе место среди 199 стран в международном индексе паспортов по количеству стран, которые можно посетить без въездной визы или с визой по прибытии. Индекс паспортов ежеквартально составляет международная консалтинговая компания Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта. Лидером является Япония, чьи граждане могут посетить 193 страны и территории без визы или с визой по прибытии. Второе место с РК делит Сингапур – 192 страны и территории. На третьем месте Германия и Испания – 190 стран и территорий, на четвёртом - Финляндия, Италия и Люксембург (189 стран). Северная Корея на 102-м месте (40 стран). На последних местах Сирия, Ирак и Афганистан. В 2013 году южнокорейский паспорт занимал 13-е место в рейтинге, но с 2018 года он уверенно держится на втором-третьем местах.