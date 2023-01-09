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В Корее

Отмена масочного режима в помещениях зависит от ряда факторов

Write: 2023-01-11 12:18:27Update: 2023-01-11 18:35:57

Photo : YONHAP News

Сроки будут определены после обсуждения рисков, связанных с въездом заражённых из Китая, где вирус активно распространяется. Об этом сообщил 11 января в интервью KBS министр здравоохранения и социального обеспечения Чо Гю Хон. Он отметил, что, помимо ранее объявленных четырёх критериев отмены масок в помещениях, нужно учитывать общую ситуацию в мире и появление новых вариантов коронавируса. В числе четырёх критериев - стабилизация темпов распространения вируса, снижение количества тяжёлых больных и случаев заражения с летальным исходом, способность системы здравоохранения справить с пандемией, наличие иммунитета в уязвимых группах населения. При соответствии ситуации хотя бы двум критериям правительство пообещало начать обсуждение возможности отмены обязательного масочного режима в помещениях.
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