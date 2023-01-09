В РК изучат культурную ценность праздников и сезонных обычаев

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Правительство РК рассмотрело вопрос о признании национальным культурным наследием ряда праздников и связанных с ними обычаев. В их числе Новый год по лунному календарю Соллаль, праздник полнолуния Тэпорым, праздник холодной пищи Хансик, летний праздник Тано, праздник урожая и поминовения предков Чхусок. Управление по охране культурного наследия РК до июля текущего года определит, какие праздники и обычаи будут внесены в реестр нематериального культурного наследия страны. В прошлом году в него были включены традиционная новогодняя игра ютнори, приготовление квашеных овощей кимчхи, мелодия Ариран, культура национальной одежды ханбок. В правительстве напомнили, что праздники и сезонные обычаи, передающиеся из поколения в поколение, обладают общественной и культурной ценностью, поэтому они должны быть признаны нематериальным культурным наследием.