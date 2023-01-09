Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Культура

В РК изучат культурную ценность праздников и сезонных обычаев

Write: 2023-01-11 13:03:16Update: 2023-01-11 16:26:07

В РК изучат культурную ценность праздников и сезонных обычаев

Photo : KBS News

Правительство РК рассмотрело вопрос о признании национальным культурным наследием ряда праздников и связанных с ними обычаев. В их числе Новый год по лунному календарю Соллаль, праздник полнолуния Тэпорым, праздник холодной пищи Хансик, летний праздник Тано, праздник урожая и поминовения предков Чхусок. Управление по охране культурного наследия РК до июля текущего года определит, какие праздники и обычаи будут внесены в  реестр нематериального культурного наследия страны. В прошлом году в него были включены традиционная новогодняя игра ютнори, приготовление квашеных овощей кимчхи, мелодия Ариран, культура национальной одежды ханбок. В правительстве напомнили, что праздники и сезонные обычаи, передающиеся из поколения в поколение, обладают общественной и культурной ценностью, поэтому они должны быть признаны нематериальным культурным наследием.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >