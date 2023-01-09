Хан Док Су: РК будет разрешать все проблемы с Китаем через диалог

РК не рассматривает приостановку Китаем выдачи краткосрочных виз для южнокорейцев в качестве ответных действий на аналогичные меры, ранее принятые Сеулом. Об этом заявил 10 января на пресс-конференции премьер-министр РК Хан Док Су. По его словам, правительство РК в достаточной степени обсудило с Пекином ужесточение карантинного контроля для прибывающих из Китая, а также приостановку выдачи краткосрочных виз китайским гражданам. Как подчеркнул глава правительства, главное - это безопасность жителей страны. Хан Док Су напомнил, что в целях активизации внутреннего рынка и снижения инфляции власти намерены реализовать 65% бюджета в первой половине года. По его словам, выделение дополнительных бюджетов на поддержку экономики и населения не планируется.