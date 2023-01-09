Сотрудничество в сфере безопасности – в интересах РК и США

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Сотрудничество РК и США в сфере безопасности отвечает интересам обеих стран, учитывая общую угрозу в лице северокорейского ядерного оружия. Об этом заявил в интервью агентству Associated Press президент РК Юн Сок Ёль. Он отметил, что правительство страны поддерживает контакты с США по этому вопросу с самого начала работы. Так, продолжается обмен информацией, совместное планирование использования ядерного арсенала США для противодействия северокорейской угрозе, проводятся совместные учения. Говоря о северокорейских провокациях, Юн Сок Ёль подчеркнул, что РК вынуждена укреплять боеготовность и наращивать возможности по противодействию вызовам со стороны Севера. Он предупредил, что эскалация напряжённости в межкорейских отношениях может привести к опасной ситуации. Это четвёртое по счёту интервью Юн Сок Ёля иностранным СМИ с момента его вступления в должность президента.