Президент РК заслушал отчёты МИД и минобороны

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11 января президент РК Юн Сок Ёль заслушал отчёты министерств иностранных дел и обороны с планами работы на наступивший год. Глава МИД Пак Чин заявил, что министерство будет придерживаться «принципиального» подхода к Северной Корее и укреплять сотрудничество с мировым сообществом для её денуклеаризации. Внешняя политика РК будет ориентирована на защиту экономических интересов страны. В условиях многочисленных кризисов будет оказана помощь в выходе на зарубежные рынки отечественным компаниям, работающим в сферах строительства, атомной энергетики и оборонной промышленности. Министр обороны Ли Чжон Соп представил план вхождения РК в число четырёх крупнейших мировых экспортёров вооружений. Он заявил, что будут созданы мощные возможности противодействия ядерным и ракетным угрозам со стороны Северной Кореи. Министр назвал шесть задач по укреплению боеготовности армии. Это расширение возможностей разведки, укрепление отечественной трёхкомпонентной системы ПВО, повышение возможностей борьбы с беспилотниками, формирование стратегического командования, повышение эффективности американских сил расширенного сдерживания, активизация южнокорейско-американских военных учений.