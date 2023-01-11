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Культура

В РК стартовала акция скидок Korea Grand Sale 2023

Write: 2023-01-12 10:38:24Update: 2023-01-12 14:08:56

В РК стартовала акция скидок Korea Grand Sale 2023

Photo : KBS News

С 12 января по 28 февраля в РК проводится грандиозная акция скидок Korea Grand Sale 2023, ориентированная на иностранных туристов. Подобные акции проводятся с 2011 года. На этот раз для покупателей подготовлены многочисленные акции. Девять отечественных авиакомпаний предоставляют скидки на билеты до 94% по 110 маршрутам, соединяющим РК с другими странами. Активное участие в акции принимают представители гостиничного бизнеса. Кроме того, скидки предоставляют около 300 ресторанов и кафе, банки запускают услуги обмена валют по более выгодному курсу. Операторы сотовой связи продают свои SIM-карты по сниженным ценам. Для любителей современной корейской культуры подготовлены туры по достопримечательностям, связанным со звёздами корейской культурной волны Халлю, курсы обучения танцам К-РОР, туры по историческим местам и многое другое. Как и в прежние годы, организаторы приготовили множество мероприятий, призванных привлечь в страну как можно больше иностранных туристов.
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