В РК растёт бюджетный дефицит

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С января по ноябрь прошлого года общие доходы государства составили в РК 571 трлн 600 млрд вон (458 млрд 800 млн долларов). Как сообщили в министерстве планирования и финансов, это на 38 млрд 300 млн долларов больше, чем за тот же период предыдущего года. Налоговые поступления составили 300 млрд долларов, что на 40 млрд 300 млн долларов больше, чем годом ранее, благодаря росту поступлений от подоходного и корпоративного налогов. Годовой план сбора налогов выполнен за 11 месяцев на 94,2%. Государственные расходы составили за тот же период 622,5 трлн вон (500,5 млрд долларов), увеличившись на 61 млрд 260 млн долларов из-за выделения дополнительных бюджетов на преодоление последствий пандемии COVID-19. Дефицит составил 41 млрд 700 млн долларов, что на 22 млрд 800 млн долларов больше, чем за 11 месяцев 2021 года.