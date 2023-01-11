Политические партии РК сожалеют по поводу визовых решений Китая

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Правящая и оппозиционная партии РК единодушно выразили сожаление по поводу решения Китая приостановить выдачу краткосрочных виз и безвизовый транзит для южнокорейских граждан. Представители правящей партии Сила народа потребовали от Китая отмены данного решения, тогда как оппозиция призвала правительства двух стран найти решение проблемы. Представитель партии Сила народа Ян Гым Хи заявила, что решение китайских властей необоснованно и создаст сложности тем, кому требуется посетить Китай с деловыми целями. Она упомянула, что в 2020 году Китай выводил запрет на въезд, в то время как власти РК никаких запретов не вводили. Представитель оппозиционной Демократической партии Тобуро Пак Сон Чжун отметил, что, в то время как карантинные меры правительства РК являются неизбежными на фоне текущей эпидемической ситуации, меры китайского правительства представляются нерациональными. Они неизбежно окажут негативное влияние на отношения между двумя странами,- добавил Пак Сон Чжун.