США и Япония осудили провокации КНДР и подтвердили приверженность денуклеаризации

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США и Япония осудили непрекращающиеся провокации Северной Кореи с использованием баллистических ракет и подтвердили приверженность полной денуклеаризации Севера. Они изложили свою позицию в ходе совместной пресс-конференции, состоявшейся 11 января по итогам встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «два плюс два» в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Япония углубляют трёхстороннее сотрудничество с РК для совместной обороны и сдерживания агрессии. Ракетные пуски с территории Северной Кореи он назвал незаконными и безответственными. Как сообщил министр обороны США Ллойд Остин, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, в том числе, касающихся общей заинтересованности стран в мире и стабильности в Восточном и Южно-Китайском морях и ситуации вокруг Тайваня. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси также отметил, что обе страны решительно осудили Пхеньян за беспрецедентную частоту запусков баллистических ракет, подтвердив твёрдую приверженность Токио полной денуклеаризации Северной Кореи в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.