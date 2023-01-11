Ли Чжэ Мён: Правительство пытается уничтожить оппозицию

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12 января лидер крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён провёл новогоднюю пресс-конференцию. Он заявил, в частности, что правительство, которое на словах выступает за единство политических сил, на самом деле ведёт двойную игру. Правительство пытается уничтожить оппозицию, оказывая на неё давление. По словам Ли Чжэ Мёна, он неоднократно предлагал провести встречу с президентом страны, и это предложение остаётся в силе. Касаясь экономической ситуации, лидер оппозиции предложил выделить 30 трлн вон (24 млрд долларов) на оказание помощи населению. Из этих средств можно компенсировать расходы на оплату жилья, расширить помощь в кредитовании населения, решить проблему задолженностей домохозяйств. Ли Чжэ Мён также предложил сформировать экстренный государственный совет по вопросам экономики и реформировать кабинет министров. Между тем, правящая партия Сила народа продолжает настаивать на том, что подозрения в получении пожертвований от Doosan Group и других компаний в обмен на выдачу разрешения на работу, вменяемое якобы лидеру оппозиции Ли Чжэ Мёну, соответствует преступлению, квалифицируемому как взяточничество или коммерческий подкуп с участием третьих лиц. Председатель временного комитета партии Сила народа Чон Чжин Сок заявил, что Ли Чжэ Мён, выступавший за «демократические инвестиции», попав на допрос в прокуратуру, пытается обойти закон. Комментируя пресс-конференцию Ли Чжэ Мёна, правящие силы подчеркнули, что она полна односторонних утверждений.