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Экономика

Банк Кореи повысил учётную ставку до 3,50%

Write: 2023-01-13 10:25:06Update: 2023-01-13 10:26:39

Банк Кореи повысил учётную ставку до 3,50%

Photo : YONHAP News

13 января комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял решение повысить учётную ставку с 3,25% до 3,50%. Нынешнее повышение – десятое по счёту с августа 2021 года. За указанный период ставка повысилась в совокупности на 3% -  восемь раз на 0,25% и дважды на 0,50%. Основной причиной политики повышения учётной ставки является борьба с высокой инфляцией наряду с растущим беспокойством по поводу экономического спада. В декабре прошлого года потребительские цены выросли на 5% в годовом исчислении, что в 2,5 раза превышает целевой двухпроцентный показатель Банка Кореи. Ещё одной причиной повышения учётной ставки является увеличение разрыва между ставками в РК и США до 1,25%. Это самый большой разрыв с октября 2000 года. Он  может спровоцировать отток капитала в США ради более высокой доходности и спровоцировать рост инфляции за счёт удорожания импорта. Эксперты предсказывают, что Банк Кореи прекратит повышение ставки не ранее чем в конце этого или начале следующего года. 
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