РК готовится к Новому году по лунному календарю

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Правительство РК на время праздничных выходных по случаю Нового года по лунному календарю разрешило проведение очных встреч в домах престарелых и пансионатах длительного ухода. 13 января министр здравоохранения и социального обеспечения Чо Гю Хон представил пакет мер на праздничный период. Как и в период праздника урожая и поминовения предков Чхусок осенью прошлого года, власти намерены сохранить мягкий карантинный режим, исключающий меры социального дистанцирования. Он допускает свободное посещение концертных залов и кинотеатров, потребление пищи в пунктах отдыха вдоль скоростных трасс. Во время праздничных выходных в стране будут открыты 5.800 медицинских центров, работающих с больными коронавирусом, будут работать дежурные аптеки. Пункты сдачи теста на коронавирус продолжат работу в штатном режиме. Карантинные власти призывают пожилых людей пройти вакцинацию.