В РК растут опасения по поводу замедления роста экономики. Об этом говорится в «Зелёной книге», ежемесячном отчёте об экономической ситуации в стране, опубликованном 13 января министерством планирования и финансов. Замедлению роста способствуют такие внутренние факторы как рост инфляции, а также сокращение потребления и экспорта. Среди внешних факторов риска отмечаются сворачивание политики количественного смягчения вы ведущих странах мира, неопределённая эпидемическая ситуация в Китае, ухудшение показателей роста экономик крупных стран. О возможности экономического спада в «Зелёной книге» говорится восьмой месяц подряд. В ноябре прошлого года экспорт сократился на 9,5%, а импорт – на 2,4% в годовом исчислении. Дефицит торгового баланса фиксируется девять месяцев подряд, что происходит впервые с 1997 года. Кроме того, в ноябре прошлого года впервые за три месяца отмечен дефицит платёжного баланса страны. В декабре экспорт снизился на 9,5%, а потребительские цены выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.