Объявлены результаты расследования Итхэвонской трагедии

Photo : YONHAP News

13 января специальный штаб полиции по расследованию причин Итхэвонской трагедии опубликовал результаты своей работы. Причиной трагедии назвали давку, образовавшуюся в результате массового неуправляемого скопления людей. С 17 часов плотность масс резко повысилась, а уже с 21 часа уровень плотности достиг такой степени, когда находящиеся в центре люди не могли свободно двигаться. В 22:15 в узком переулке образовалась давка, люди начали падать, после чего их затаптывали те, кто был позади из-за постоянного неконтролируемого движения общей массы. В результате погибли 158 человек, многие получили травмы различной тяжести. Основными причинами гибели людей стали компрессионная асфиксия и гипоксия головного мозга. Предполагается, что в пик давки в период с 21:00 до 22:30 давление на человека в месте трагедии составляло от 224 до 560 кг. Причиной произошедшего названы ошибки в работе органов, отвечавших за безопасность, поскольку подобная ситуация была прогнозируема с учётом массового наплыва людей. Заведены уголовные дела на 28 человек. 23 дела переданы в прокуратуру. 24 сотрудника полиции, администрации муниципального округа Ёнсан-гу, пожарной охраны, Сеульской транспортной корпорации обвиняются в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Шесть человек заключены под стражу.