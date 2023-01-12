KAI будет укреплять позиции на мировом рынке

Корейская аэрокосмическая корпорация (KAI) намерена к 2050 году занять седьмое место в мире среди крупнейших профильных компаний. Такой план был объявлен 12 января в рамках представления видения развития корпорации «Global KAI 2050». На первом этапе реализации поставленных целей KAI планирует увеличить экспорт своей продукции. Компания приложит усилия для выхода на рынок Европы, активизирует усилия по укреплению позиций на рынках Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Одновременно планируется расширить линейку продукции гражданского назначения, диверсифицировать рынки и более активно участвовать в международных проектах по разработке авиатехники. Особое внимание будет уделено наращиванию собственного технологического потенциала, учитывающего требования четвёртой промышленной революции.