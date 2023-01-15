Один южнокореец погиб и один пропал без вести в результате авиакатастрофы в Непале

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По состоянию на 16:30 кор. вр 16 января, один из двух южнокорейцев, которые находились в самолёте, разбившемся 15 января в Непале, числится пропавшим без вести,- сообщили в министерстве иностранных дел РК. На борту турбовинтового самолёта ATR-72 компании Yeti Airlines, который разбился на подлёте к аэропорту Покхара через 20 минут после вылета из столицы страны Катманду, находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. По сообщениям непальских СМИ, на месте происшествия обнаружены в общей сложности 68 тел. 26 из них опознаны, в том числе, 40-летний гражданин РК. Тело его сына-подростка пока не найдено. Кроме двух южнокорейских граждан, среди пассажиров разбившегося самолёта были 53 непальца, пять индийцев, четыре россиянина, по одному гражданину Ирландии, Австралии, Аргентины и Франции. Известно, что всего среди пассажиров были трое младенцев, трое детей и 62 взрослых. Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолёта. Ожидается, что она представит отчёт в течение 45 дней. «Мы ищем четырёх пропавших без вести и молимся о чуде нет»,- сказал представитель команды спасателей. На месте катастрофы обнаружены так называемые «чёрные ящики» - диктофон кабины пилотов и бортовой самописец. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Непал расположен в Гималаях, и погодные условия часто меняются, поэтому там часто случаются авиакатастрофы Старые самолёты и плохое состояние аэропортов часто называют причинами авиационных происшествий. С 2000 года в авиакатастрофах в Непале погибли около 350 человек.