ОАЭ инвестируют в южнокорейскую экономику 30 млрд долларов

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Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) инвестируют 30 млрд долларов в энергетику и оборонную промышленность РК. Об этом сообщил президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе встречи с президентом РК Юн Сок Ёлем, состоявшейся 15 января в Абу-Даби. Он отметил, что южнокорейская сторона всегда выполняет свои обязательства по контрактам, несмотря на различные трудности, и нынешний визит южнокорейского лидера внесёт вклад в развитие двусторонних отношений. По окончании саммита в присутствии президентов двух стран были подписаны 13 меморандумов о взаимопонимании в вопросах сотрудничества в различных областях. Президента РК сопровождает делегация деловых кругов страны в составе ста человек. В тот же день Юн Сок Ёль посетил южнокорейское воинское подразделение «Акх». Обращаясь к военнослужащим, он подчеркнул, что безопасность «братского государства» ОАЭ напрямую связана с обеспечением безопасности РК. По его словам, демонстрация силы южнокорейской армии является фактором сдерживания противника от новых провокаций. Юн Сок Ёль дал указание начальнику штаба материального обеспечения Объединённого комитета начальников штабов Ян Ён Мо сделать всё возможное для поддержания комфортных условий службы подразделения «Акх». Юн Сок Ёль - первый южнокорейский лидер, посетивший ОАЭ с государственным визитом с момента установления двусторонних дипломатических отношений в 1980 году.