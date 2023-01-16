80% компаний РК не будут работать в праздник Соллаль

80% южнокорейских компаний не будут работать в выходные дни по случаю праздника Нового года по лунному календарю (Соллаль) с 21 по 24 января. Об этом сообщает Корейская федерация работодателей, представив результаты опроса, проведённого среди 785 компаний. Вышеуказанный ответ дали 81,4% представителей компаний. 11,2% не будут работать более пяти дней, 7,4% - менее четырёх дней. 67,2% компаний планируют выплатить своим сотрудникам новогодние бонусы. Это на 1,9% меньше, чем в прошлом году. Более высокий показатель отмечается среди крупных компаний с численностью персонала свыше 300 человек – 73,6%. Чуть более половины респондентов считают, что экономическая ситуация на период празднования Нового года ухудшилась по сравнению с прошлым годом. Улучшение отметили только 4,5%.