В 2022 году в РК было 17 дней с «плохим» уровнем нанопыли

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По данным министерства экологии РК, в прошлом году концентрация нанопыли в воздухе была на плохом уровне лишь 17 дней. Это минимальный показатель с 2015 года, когда началось наблюдение за концентрацией нанопыли. По оценкам экспертов, диаметр микропылинки составляет менее 10 микрон, а нанопылинки - менее 2,5 микрон. Концентрация нанопыли в воздухе от 36 по 75 мг/м³ классифицируется как «плохой уровень», а плотность от 76 мг/м³ - «очень плохой уровень». В прошлом году концентрация нанопыли в воздухе ни разу не оценивалась как «очень плохая». Она была на «хорошем» уровне (от 0 по 15 мг/м³) 180 дней и «нормальном» (от 16 по 35 мг/м³) - 168 дней. Средняя плотность нанопыли в течение прошлого года составляла 18 мг/м³. Это на 31% меньше, чем в 2015 году. Сокращение объёма нанопыли эксперты объясняют улучшением экологической ситуации в Китае и увеличением количества осадков в центральных районах РК.