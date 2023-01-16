В РК снова пришло похолодание

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Дожди и снегопад, которые прошли 14-15 января по всей стране, прекратились, и с северо-запада пришёл холодный воздух. В большинстве районов страны столбик термометра опустился ниже нуля. Утром 16 января температура воздуха в Сеуле упала до -6,8˚С, а в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо зафиксирована самая низкая температура в стране -11,7˚С. Даже на юге страны, в Пусане, была минусовая температура -1,8˚С. На 16 января предупреждение о низкой температуре было объявлено для восточной части провинции Кёнгидо, западной части провинции Канвондо, а также для северных районов провинций Чхунчхон-Пукто и Кёнсан-Пукто. В дневное время холодная погода на уровне 0˚С сохранялась в центральных районах страны, а в Сеуле температура она составила -1˚С. Утром 17 января сохранится холодная погода. В большинстве регионов она составит -10˚С, в том числе, -7˚С в Сеуле и -14˚С в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо. Из-за сильного ветра реально ощущаемая температура воздуха будет на несколько градусов ниже. На дорогах в центральных районах страны и в северной части провинции Кёнсан-Пукто, где в минувшие выходные выпал снег, возможен гололёд, поэтому водителей просят соблюдать осторожность. Метеорологическая администрация прогнозирует, что холодная погода продлится до конца суток 17 января.