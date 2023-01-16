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Политика

По итогам саммита РК-ОАЭ принято совместное заявление

Write: 2023-01-17 10:52:57Update: 2023-01-17 15:22:18

По итогам саммита РК-ОАЭ принято совместное заявление

Photo : YONHAP News

По итогам переговоров президентов РК и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Юн Сок Ёля и Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна, состоявшихся 15 января в Абу-Даби, принято совместное заявление. В нём зафиксировано намерение инвестировать в южнокорейскую экономику 30 млрд долларов из суверенного фонда благосостояния ОАЭ. В документе отмечается, что лидеры двух стран договорились о дальнейшем развитии и углублении особых отношений стратегического партнёрства. В нём обозначено также стремление к укреплению сотрудничества в сферах энергетики и оборонных технологий. Помимо этого, стороны договорились увеличить взаимные инвестиции и обмены с привлечением малых и средних компаний, а также стартапов. Как отметил начальник управления национальной безопасности администрации президента Ким Сон Хан, план ОАЭ инвестировать 30 млрд долларов в РК показывает высокий уровень доверия к потенциалу страны. В документе говорится о стремлении двух стран к наращиванию взаимодействия в сфере обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем востоке. Стороны указали также, что разработка Пхеньяном ядерного и ракетного оружия является серьёзной угрозой безопасности во всём мире. Президенты РК и ОАЭ подчеркнули важность дипломатических усилий по возвращению Северной Кореи за стол переговоров. 
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