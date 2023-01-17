РК и ОАЭ подписали меморандумы о сотрудничестве на 6,1 млрд долларов

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В ходе бизнес-форума, состоявшегося 16 января в Абу-Даби, представители деловых кругов РК и Объединённых Арабских Эмиратов подписали 24 меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в различных сферах. Стоимость совместных проектов в сферах энергетики, оборонной промышленности и новых отраслей составляет 6 млрд 100 млн долларов,- сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. В форуме приняли участие главы ряда южнокорейских министерств и крупных компаний, в том числе, Hyundai Motor, SK и Samsung Electronics. Шесть меморандумов касаются сферы энергетики. Samsung C&T и Masdar Clean Energy будут работать над проектом развития водородной отрасли и сферы новых возобновляемых источников энергии. Samsung C&T и Энергетическая компания Абу-Даби (TAQA) решили сотрудничать в сфере разработки газа. Корейская государственная нефтяная корпорация и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) будут работать над совместными проектами в сфере производства низкоуглеродистого водорода и аммиака. Ряд меморандумов касаются сфер биомедицины, метавселенной и оборонной отрасли.