Представители РК и Индии обсудили развитие отношений

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16 января в Сеуле заместители министров иностранных дел РК и Индии Чо Хён Дон и Саурабх Кумар провели диалог по вопросам внешней политики и безопасности, договорившись развивать отношения стратегического партнёрства. Чо Хён Дон оценил развитие отношений двух стран за 50 лет, прошедших после установления дипломатических отношений. В ответ Саурабх Кумар подчеркнул, что Индия ценит отношения с РК, с которой разделяет общие ценности демократии. Он выразил надежду на укрепление взаимодействия сторон в сферах науки и новейших технологий, учитывая объявление Сеулом стратегии развития отношений с Индо-Тихоокеанским регионом. Представители двух стран сошлись во мнении о необходимости единого противодействия мирового сообщества северокорейским провокациям. Формат диалога на уровне заместителей глав МИД поддерживается с 2010 года, когда РК и Индия повысили уровень двусторонних отношений до стратегического партнёрства.