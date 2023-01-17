В праздник Соллаль в дороге будут находиться 5,3 млн человек в день

В выходные дни по случаю праздника Нового года по лунному календарю Соллаль, которые продлятся с 21 по 24 января, в дороге будут находиться ежедневно в среднем 5 млн 300 тыс. южнокорейцев. Это на 22% больше, чем в праздничный период прошлого года. По прогнозам министерства сухопутных территорий и транспорта, максимальная загруженность скоростных автодорог придётся на первую половину дня 21 января и на вторую половину дня 23 января. Ожидается, что 21 января путь от Сеула до Пусана на автомобиле займёт в среднем 8 часов 40 минут, от Сеула до Кванчжу - 7 часов 40 минут. Чуть меньше времени займёт дорога обратно. Как полагают эксперты, в праздничные выходные дни поездки по стране совершат в общей сложности 26 млн 480 тыс. человек. На 113 участках скоростных и 19 участках обычных дорог будет усилен контроль за движением. На скоростных шоссе отменяется плата за проезд. В выходные дни будет увеличено количество междугородних автобусов и поездов. Это позволит перевезти дополнительно 250 тыс. человек. В городах будет продлена работа общественного транспорта. Правительство готовится к возможному всплеску заболеваемости COVID-19. На шести пунктах отдыха вдоль скоростных дорог будут размещены пункты ПЦР-тестирования.