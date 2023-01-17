РК продолжает развивать туристическую отрасль

В этом году министерству культуры, спорта и туризма РК будет выделено 1 трлн 229,5 млрд вон (992 млн долларов) на развитие туристической отрасли. Нынешний год станет отправной точкой в проекте превращения РК в «туристическую державу». К 2027 году планируется увеличить число иностранных туристов до 30 млн человек в год, повысив доходы от туризма до 30 млрд долларов в год. С этой целью министерство намерено активизировать поиск контентов, совмещающих компоненты туризма и культуры. В Сеуле будет создан туристический кластер, который объединит культурно-исторические объекты в районе бывшей резиденции президента Чхонвадэ. На активизацию туристических контентов планируется выделить 15 млн долларов. Около 3 млн долларов пойдут на развитие ночного туризма. В 15 крупнейших городах мира планируется создать консультационные центры по туризму в РК. Турагентства, столкнувшиеся с ухудшением показателей после начала пандемии коронавируса, получат финансовую поддержку.