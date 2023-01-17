В РК растёт спрос на загранпаспорта

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После ослабления карантинных мер во многих странах мира жители РК начали активно совершать зарубежные поездки. В этой связи увеличилось количество заявок на получение заграничных паспортов. Обычно процедура выдачи документа занимает 4-5 рабочих дней, но в условиях повышенной нагрузки на административные органы срок оформления может превысить две недели. Многие южнокорейцы стараются подать заявку на паспорт во время своего обеденного перерыва. В результате возникают очереди. Например, в последние дни в администрации сеульского муниципального округа Чонно-гу очередь на оформление загранпаспорта в обеденное время превышает 30 человек, хотя число сотрудников, принимающих документы, было увеличено. В 2021 году, в самый разгар пандемии коронавируса, зарубежные поездки совершили 1 млн 620 тыс. южнокорейцев. В прошлом году данный показатель вырос более чем в пять раз, составив 8 млн 900 тыс. человек. Количество заявок на получение загранпаспорта возросло с 690 тыс. в 2021 году до 2 млн 830 тыс. в 2022 году, то есть, в четыре раза. Перед выходными днями по случаю Нового года по лунному календарю число заявок увеличилось почти на 50%. В первую неделю января было принято 144 тысячи, а во вторую - 148 тысяч заявок. Из-за увеличения времени ожидания гражданам страны рекомендуют оформлять заявки на повторную выдачу загранпаспорта на портале электронного правительства. Данная услуга доступна гражданам страны старше 18 лет. Росту числа зарубежных поездок жителей РК способствует, в частности, то, что они могут посетить с туристическими целями 192 страны и территории без оформления въездной визы или с визой по прибытии.