Представители РК и Японии обсудили вопросы сотрудничества

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По итогам 56-го совместного заседания южнокорейско-японского и японо-южнокорейского комитетов по вопросам сотрудничества, состоявшегося 17 января в Сеуле, принято совместное заявление. В нём подчёркивается, что участники заседания договорились активно работать над укреплением сотрудничества между двумя странами в областях политики, экономики и культуры. Отметив, что ситуация в сфере безопасности во всём мире обострилась до предела, они высказались за необходимость её разрешения дипломатическими средствами. Исторические проблемы в отношениях двух стран предлагается решать посредством совместных исследований в рамках южнокорейско-японского фонда культурных обменов без придания им политического характера. Для правительств обеих стран будут подготовлены рекомендации по укреплению двусторонних отношений. 57-е совместное заседание комитетов по вопросам сотрудничества решено провести в октябре этого года в Токио.