90% малых и средних компаний РК нанимают иностранцев

В прошлом году 90,6% южнокорейских малых и средних компаний были вынуждены нанимать иностранную рабочую силу из-за нехватки сотрудников из числа местных жителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Корейской федерацией малого и среднего бизнеса в период с 9 по 25 ноября прошлого года среди тысячи производственных предприятий. Нынешний показатель на 14,9% выше, чем в 2021 году. Как оказалось, нанимая иностранных рабочих, компании в первую очередь учитывают уровень владения корейским языком, физические данные и наличие опыта работы. В первые три месяца производительность труда иностранных рабочих составляет около 54% уровня южнокорейских рабочих. Однако впоследствии она превышает 90%. Среднемесячная зарплата иностранцев составляет 2.134 доллара. Это 93,9% показателя южнокорейских сотрудников при равных условиях труда. Главы половины компаний отмечают сохранение нехватки иностранных рабочих, несмотря на увеличение правительством квот на наем иностранцев. 81% респондентов считают, что необходимо увеличить допустимые сроки пребывания в стране иностранных рабочих.