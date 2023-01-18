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Политика

Юн Сок Ёль: Южнокорейский рынок открыт для инвестиций

Write: 2023-01-19 10:34:17Update: 2023-01-19 18:34:04

Photo : YONHAP News

Южнокорейский рынок открыт, а механизмы инвестирования в южнокорейскую экономику будут приведены в соответствие с международными стандартами. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая на обеде с руководителями 15-ти международных и шести южнокорейских компаний, состоявшемся 18 января в швейцарском Давосе. Он призвал мировые компании активно инвестировать в южнокорейскую экономику, пообещав инвесторам всемерную поддержку. Одним из практических результатов встречи стало предложение датской компании Vestas, старейшего и одного из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов, инвестировать 300 млн долларов в строительство в РК завода по производству комплектующих для ветрогенераторов. Во встрече с южнокорейским президентом приняли участие главы крупных высокотехнологичных компаний, таких как Intel, Qualcomm и IBM, а также финансовых конгломератов, включая Mubadala и Blackstone. Среди южнокорейских участников встречи были главы таких компаний как Samsung, SK и Hyundai Motor. 
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