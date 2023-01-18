Сессия ВНС КНДР прошла без участия Ким Чон Ына

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Восьмая сессия Верховного народного собрания (ВНС) КНДР XIV созыва прошла без участия лидера страны Ким Чон Ына. Как сообщает агентство ЦТАК, она состоялась 17-18 января во Дворце съездов «Мансудэ» в Пхеньяне. С основным докладом на сессии выступил председатель Президиума ВНС Чхве Рён Хэ. На заседании были подведены итоги работы правительства за прошлый год и сформулированы задачи на 2023 год. Депутаты рассмотрели расходование бюджета страны в 2022 году и утвердили бюджет 2023 года, который увеличился на 1,7% по сравнению с прошлым годом. Расходы на оборону, как и в прошлом году, составили 15,9% бюджета. Кроме того, на сессии был принят Закон о защите культурного пхеньянского диалекта корейского языка, в котором говорится о необходимости «развития социалистической национальной культуры для защиты языка от внешнего влияния и его активного сохранения».