РК должна развивать отрасль сельскохозяйственной техники

Мировой рынок сельскохозяйственной техники быстро растёт, но данная отрасль в РК пока развита недостаточной. Об этом говорится в докладе Федерации корейских промышленников. В документе отмечается, что правительству следует поддержать отечественную отрасль сельскохозяйственной техники, которая всё более активно использует новейшие технологии. По предварительным данным, объём мирового профильного рынка, ведущие позиции на котором занимают компании США, Великобритании и Японии, составляет 157 млрд долларов. Рост рынка превышает 5% в год. Южнокорейские производители сельскохозяйственной техники по уровню технологического развития отстают от других развитых стран примерно на три года. Отечественный рынок составляет лишь 1 млрд 854 млн долларов. Эксперты Федерации корейских промышленников напоминают, что отрасль сельскохозяйственной техники сегодня движется в сторону технологий беспилотного управления, искусственного интеллекта и больших данных. В этой связи ей необходима государственная поддержка.