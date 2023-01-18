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Политика

РК и ОАЭ обсудят инвестиционное сотрудничество

Write: 2023-01-19 14:06:55Update: 2023-01-19 16:09:08

РК и ОАЭ обсудят инвестиционное сотрудничество

Photo : YONHAP News

18 января министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо встретился в Давосе с министром экономики Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Тук Аль-Мари. Стороны договорились провести восьмое заседание совместного комитета по экономическому сотрудничеству в первой половине текущего года в Сеуле. Министры договорились расширить сферу двустороннего сотрудничества, которое сейчас сосредоточено на энергетике и строительстве АЭС, пополнив список такими новыми высокотехнологичными отраслями как био- и аэрокосмическая промышленность. Также планируется обсудить сотрудничество в сферах оборонной промышленности и культуры. Помимо этого, стороны договорились обсудить создание канала двусторонних консультаций по проектам инвестиционного сотрудничества на общую сумму 30 млрд долларов. Этот вопрос затрагивался также в ходе недавних переговоров лидеров двух государств.
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