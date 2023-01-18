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В мире

CSIS: США должны подготовиться к размещению ядерного оружия в РК

Write: 2023-01-19 14:35:22Update: 2023-01-19 16:11:50

CSIS: США должны подготовиться к размещению ядерного оружия в РК

Photo : YONHAP News

США должны рассмотреть возможность размещения в будущем своего ядерного оружия в РК. Об этом говорится в докладе, подготовленном в комитете по проблемам Корейского полуострова Центра стратегических и международных исследований США (CSIS). Эксперты центра рекомендуют Сеулу и Вашингтону создать консультативную группу для подготовки к возможным ядерным атакам противника по образцу группы ядерного планирования НАТО. Рекомендуется также провести командно-штабные учения, продемонстрировав Пхеньяну американский ядерный потенциал и политическую волю к его использованию в случае необходимости. Между тем, такое планирование должно быть сугубо предварительным без указания каких-либо сроков и масштабов применения ядерного оружия,- говорится в докладе. Эксперты CSIS выразили категорическое несогласие с созданием Сеулом собственного ядерного оружия, посоветовав Вашингтону вместо этого помочь южнокорейской стороне в модернизации обычных вооружений.
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