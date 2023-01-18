Медицинские вертолёты смогут летать круглосуточно

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Медицинские вертолёты, которые перевозят тяжёлых больных, эксплуатируются в РК достаточно давно. Однако до сих пор их использование было ограничено по времени и расстоянию. С 20 января такие ограничения будут сняты. Медики смогут вызвать их в любое время, если возникнет необходимость перевезти пациента в больницу. Прежде медицинские вертолёты могли совершать полёты в радиусе не более 250 км от базовой больницы. В результате вертолёты, базирующиеся в Сеуле, не могли летать в северные районы провинции Кёнгидо. Теперь радиус их использования увеличен до 400 км. Кроме того, прежде медицинским вертолётам разрешалось выполнять полёты только в светлое время суток, но теперь они смогут осуществлять вылеты круглосуточно. Это очень важно, поскольку большинство происшествий происходит в ночное время. В состав медицинских бригад экстренной помощи будут входить врачи разного профиля, прежде всего, травматологи и реаниматологи, что позволит оказывать своевременную помощь пациентам на месте происшествия и в ходе перевозки. В этом году новая система будет работать в тестовом режиме. Позже планируется расширить зону применения медицинских вертолётов на всю территорию страны, разрешив их применение в регионах, в которых оно сейчас запрещено. Это провинция Чолла-Намдо и город Пусан.