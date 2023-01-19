Президент РК призвал преодолевать кризис общими усилиями

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Преодолеть сложный кризис, с которым столкнулся весь мир, можно только с помощью глобального сотрудничества. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 19 января на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Он подчеркнул, что повышение устойчивости цепочек поставок является самой неотложной задачей, которую должен решить мир, и РК будет ключевым партнёром в её решении. Южнокорейский президент заявил, что отечественные компании, работающие в сфере полупроводников, водородной отрасли, атомной энергетики и других ключевых сферах, уделяют большое внимание международному сотрудничеству. Упомянув Индо-Тихоокеанскую стратегию Сеула, Юн Сок Ёль подтвердил, что РК будет способствовать процветанию человечества. Он подчеркнул важность ядерной энергетики и чистого водорода для повышения энергетической безопасности, подтвердив намерение РК добиваться углеродной нейтральности, увеличивая объёмы атомной энергетики. Южнокорейский лидер отметил, что Сеул поделится своими достижениями в реагировании на кризисы в области здравоохранения и присоединится к глобальным усилиям по сокращению разрыва между странами в возможностях реагирования на пандемии. В целях сокращения цифрового разрыва между странами РК приложит усилия для распространения своих цифровых технологий и опыта.