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С 30 января отменяется обязательное ношение масок в помещениях, за исключением медицинских учреждений, аптек и общественного транспорта. Об этом заявил премьер-министр РК Хан Док Су, выступая 20 января на заседании центрального штаба по противодействию чрезвычайным ситуациям, стихийным бедствиям и катастрофам. Он пояснил, что данное решение принято, поскольку выполнены три из четырёх требований, необходимых для дальнейшего смягчения карантинных требований. Это стабилизация темпов распространения вируса, снижение количества тяжёлых больных и случаев заражения с летальным исходом, а также способность системы здравоохранения справиться с пандемией. Четвёртое требование – создание иммунитета в уязвимых группах населения – пока не выполнено. Дата смягчения карантинных ограничений определена с учётом того, что в выходные дни по случаю празднования Нового года по лунному календарю ожидается резкий рост передвижения населения и личных контактов. Хан Док Су в очередной призвал пожилых жителей страны пройти вакцинацию, значение которой возрастёт с отменой масочного режима в помещениях.