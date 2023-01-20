Фильм «Решение уйти» номинирован на премию BAFTA

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Романтический триллер южнокорейского режиссёра Пак Чхан Ука «Решение уйти», получивший приз Каннского кинофестиваля, стал номинантом премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Он будет бороться за награды в категориях «Лучший неанглоязычный фильм» и «Лучшая режиссура». В этом году вручение наград состоится 19 февраля. В фильме рассказывается история детектива, который подозревает вдову-китаянку в убийстве, а после нескольких дней наблюдения и допросов влюбляется в неё. В 2018 году Пак Чхан Ук получил премию BAFTA в категории «Лучший неанглоязычный фильм» за психологический триллер «Служанка». В 2020 году другой всемирно известный южнокорейский режиссёр Пон Чжун Хо был удостоен двух наград BAFTA за лучший неанглоязычный фильм и оригинальный сценарий за фильм «Паразиты». В 2021 году актриса Юн Ё Чжон была удостоена премии BAFTA за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Минари».