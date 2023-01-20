РК и США сотрудничают в решении проблемы торговли людьми

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19 января замминистра иностранных дел РК Ли До Хун встретился с послом США по особым поручениям по мониторингу и борьбе с торговлей людьми Синди Дайер, которая находится с визитом в Сеуле. Ли До Хун рассказал о работе южнокорейского правительства по данному вопросу, познакомил с соответствующими законодательными инициативами. Синди Дайер отметила, что США ценят сотрудничество с РК по данной проблеме, надеясь на углубление взаимодействия. Госдепартамент США ежегодно публикует доклад о торговле людьми, в котором страны мира подразделяются на три категории в зависимости от соответствия требованиям по ликвидации торговли людьми и усилиям в этом направлении. С 2002 по 2021 год РК находилась в первой категории, но в 2022 году была отнесена ко второй категории.