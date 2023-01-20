Сборная РК на втором месте в общем зачёте на зимней Универсиаде

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На зимней Универсиаде 2023 года, которая проходит с 12 по 22 января в американском Лейк-Плэсиде, южнокорейская конькобежка Ким Мин Сон завоевала три золотые медали. 20 января в забеге на 500 метров она показала лучший результат - 38,53 секунды. Затем в смешанной эстафете вместе с конькобежцем Ан Хён Чжуном спортсменка показала результат 3 мин 10,84 сек. 16 января Ким Мин Сон пришла к финишу первой на дистанции 1.000 метров. В забеге на 500 метров второй стала японская спортсменка Мо Кумагай, бронза у южнокорейской конькобежки Пак Чхэ Ын. К настоящему моменту на счету южнокорейской сборной на Универсиаде пять золотых, три серебряные и три бронзовые медали, и она занимает второе место в общем зачёте. Южнокорейские спортсмены соревнуются в пяти видах спорта из 12-ти представленных на Универсиаде. В южнокорейской сборной 85 спортсменов.