В 2022 году Пхеньян получил помощь на 2,3 млн долларов

Photo : YONHAP News

По данным службы финансового контроля Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в 2022 году помощь Северной Корее со стороны международных организаций составила 2.338.232 доллара, что на 11 млн 691 тыс. долларов меньше, чем в 2021 году. Сокращение вызвано главным образом строгими карантинными ограничениями, введёнными северокорейскими властями. 1 млн 600 тыс. долларов или 69,5% общего объёма финансирования составила помощь Швейцарии, предоставленная через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Швейцарское сотрудничество в целях развития. 513.927 долларов предоставил Шведский Красный Крест, а 199.601 доллар - Норвежский Красный Крест. Ряд стран, включая Канаду, Финляндию, Францию и Германию, которые оказывали помощь Северной Корее в 2021 году, не сделали этого в 2022 году. В этом году Швейцария обещала выделить 1 млн 214 тыс. долларов через ЮНИСЕФ на питание северокорейских детей.