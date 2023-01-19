Сеул вновь призвал Пхеньян вернуться к диалогу

Власти Северной Кореи должны немедленно прекратить провокации, угрожающие выживанию корейского народа, и отреагировать на предложения Сеула о переговорах. Об этом заявил замминистра по делам воссоединения РК Ким Ги Ун во время церемонии по случаю Нового года по лунному календарю, состоявшейся 22 января в павильоне Имчжингак в городе Пхачжу провинции Кёнгидо. Власти Северной Кореи полностью игнорируют свою основную обязанность заботиться о жизни своего народа. Ким Ги Ун призвал Север выбрать правильный путь, напомнив, что все предложения Сеула, в том числе, о переговорах по организации воссоединения семей, разлучённых Корейской войной, остаются в силе. «Дверь для диалога остаётся открытой»,- сказал он. Церемонию в павильоне Имчжингак провели южнокорейцы, предки которых являются выходцами из Северной Кореи.