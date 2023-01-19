43% южнокорейских конгломератов планируют сократить инвестиции в 2023 году

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43% крупных южнокорейских компаний планируют сократить внутренние и внешние инвестиции на фоне глобального экономического спада и ухудшения рыночных условий. 29,5% компаний решили сократить внутренние, а 27,5% - внешние инвестиции. Об этом сообщила Корейская ассоциация международной торговли, опубликовав результаты опроса, в котором приняли участие руководители 1.327 компаний, объём экспорта которых в прошлом году превысил 500 тыс. долларов. 46,9% респондентов прогнозируют, что деловые условия в этом году ухудшатся, а 16,9% ожидают улучшения ситуации. По мнению экспертов, сокращение инвестиций крупных конгломератов может повредить общим показателям экспорта и конкурентоспособности страны на мировом рынке. Для оживления инвестиционных настроений необходимо предоставить компаниям налоговые и другие льготы, считают эксперты.