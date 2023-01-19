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Политика

У оборонной промышленности РК благоприятные перспективы

Write: 2023-01-24 10:45:37Update: 2023-01-24 11:08:33

У оборонной промышленности РК благоприятные перспективы

Южнокорейская оборонная промышленность РК, экспорт продукции которой составил в прошлом году 17 млрд долларов, продолжит укреплять позиции на мировом рынке, превысив прошлогодний показатель. Как сообщили в  министерстве промышленности, торговли и энергетики, реализовать поставленную задачку будет непросто, учитывая, что в прошлом году 12 млрд 400 млн долларов из  17 млрд долларов экспорта пришлись на заказы из Польши. Норвегия планирует принять на вооружение 72 новых танка. Стоимость проекта составляет 2 млрд долларов. Основными конкурентами в конкурсе являются южнокорейский К2 и немецкий Leopard 2A7. РК имеет высокие шансы на подписание контракта с Норвегией, которая уже закупила южнокорейские самоходные артиллерийские установки (САУ) К-9 и машины транспортировки боеприпасов К10. На вооружении Эстонии находятся 24 самоходные артиллерийские установки К-9  Thunder, и правительство страны решило закупить ещё 12 таких установок. Появились сообщения о планах Румынии приобрести САУ К-9. Великобритания планирует заменить устаревшие самоходные гаубицы AS-90, закупив к 2025 году 116 современных систем. 
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