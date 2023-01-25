Политические партии обсуждают рост тарифов на отопление

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В прошлом году тарифы на коммунальные услуги повышались четыре раза, а потребление топлива из-за сильных холодов увеличивается. В результате страдают простые южнокорейцы. Об этом заявил 25 января лидер оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён. Он обратился к правительству с просьбой оказать помощь уязвимым категориям населения, оказавшимся в наиболее сложном положении из-за значительного повышения тарифов на электричество и газ. В качестве возможного варианта решения проблемы были названы создание резервного фонда помощи социально незащищённым категориям населения на случай стихийных бедствий, а также принятие дополнительного бюджета на сумму 30 трлн вон (24 млрд долларов). Правящая партия Сила народа согласилась с наличием проблемы роста тарифов на отопление и необходимостью поддержки нуждающихся категорий граждан. Между тем, предложение о дополнительном бюджете было отклонено. Представитель правящей партии обвинил оппозицию в политизации проблемы высоких расходов на отопление.